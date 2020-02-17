AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İdlib'de rejimin ateşkes ihlallerinin 20 bin civarına ulaştığını belirtti.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İdlib'de rejimin ateşkes ihlallerinin 20 bin civarına ulaştığını belirtti.
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