Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-AB anlaşmasında Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi. Peki AB? Özeti bu; Vize/Şengen yapılmadı, Gümrük Birliği güncellenmedi, 4 yılda 6 milyar avronun yarısı gönderildi, yeni fasıllar açılmadı, gönüllü geri kabul ile sadece 25 bin kişi kabul edildi" ifadesini kullandı.