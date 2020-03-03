Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-AB anlaşmasında Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi. Peki AB? Özeti bu; Vize/Şengen yapılmadı, Gümrük Birliği güncellenmedi, 4 yılda 6 milyar avronun yarısı gönderildi, yeni fasıllar açılmadı, gönüllü geri kabul ile sadece 25 bin kişi kabul edildi" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB paylaşımı
03.03.2020 - 10:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB'nin Türkiye'ye tutumunu eleştiren bir paylaşım yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İbrahim Kalın,twitter,
685374 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/685374.aspx
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