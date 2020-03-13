Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Moskova’da uzlaşılan İdlib mutabakatının sahaya yansıması ve detaylarının netleştirilmesi için salı günü Ankara’ya gelen Rus heyetin Millî Savunma Bakanlığındaki temasları devam ediyor. İdlib’de kalıcı ateşkesi sağlamak, M4 kara yolunda gerçekleştirilecek ortak askerî devriye faaliyetleri ve güvenlik koridorunun ayrıntılarının ele alındığı çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ve görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten askerî kaynaklar, kısa sürede sonuçlanıp kara devriye faaliyetlerinin başlayacağına işaret etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, “Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkes her an hazır. İdlib’de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar.” dedi.

HER ADIMDA KOORDİNASYON

Öncelikli orak M4 yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda; ortak devriyeler için güzergâhları belirleme çalışmaları ile devriye yapılacak bölgeler üzerine teknik ve taktik çalışmalar yapıldı. Kaynaklar, “Her kontrol noktasında rapor verilecek. Bölgedeki terör unsurları, yerleşim yerleri, yollar, gözlemlenen tüm faaliyetler bildirilecek. Rus askeri polisi ile sürekli iletişim halinde olunacak ve koordinasyon sağlanacak” değerlendirmesini yaptı.

İHA’LAR EŞLİK EDECEK

Millî Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından pazar günü ortak kara devriyesine başlanması beklenirken, Rus askeri polislerinin Tigr ve Taifun, TSK’nın ise Kirpi isimli zırhlı araçla devriye görevini gerçekleştireceği öğrenildi. Konvoyun hareket yönünün kontrolünü sağlamak açısından İHA’ların da devriye faaliyetine eşlik edeceği belirtiliyor. Her devriye faaliyetinde 40 ila 50 askeri personelin yer alacağı belirtiliyor. Devriyelerin haftada iki defa yapılması öngörülüyor.

ERDOĞAN VE PUTİN İDLİB'İ GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart’ta Moskova’da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib’deki ateşkesi görüştü.

Görüşmeye ilişkin Kremlin, iki liderin İdlib’de tansiyonun düşmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde imzalanan protokole ilişkin “Son günlerde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tansiyonun tehlikeli şekilde tırmanmasını önlemeyi başardık. Bu, 5 Mart’ta Rusya ile Türkiye liderlerinin görüşmesi sırasında varılan mutabakat sayesinde mümkün oldu” ifadelerini kullandı. 17 Eylül 2017 tarihinde imzalanan ve ‘Soçi mutabakatı’ olarak anılan protokole ek protokol şeklinde Moskova’da ateşkes kararının alındığını hatırlatan Zaharova “Bu, İdlib’deki duruma belirgin şekilde istikrar kazandırdı. Bunun İdlib’de sürdürülebilir istikrar sağlanmasını ve insani durumun iyileştirilmesini mümkün kılacağını umuyoruz” dedi.

AKAR’DAN ASELSAN’A ZİYARET

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte ASELSAN’ı ziyaret etti. Ürünleri inceleyip yetkililerden bilgi aldı.