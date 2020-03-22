Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, tedbirin alınıp tevekkül edilmesinin önemini vurgulayarak "Sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, 'biz' ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir” dedi. İnsanların inanması, birbirini desteklemesi, kucaklaşma hasletini canlandırması hâlinde hiçbir badire ve salgının etkilerini sürdüremeyeceğinin altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

Covid-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlak surette dikkat ve riayet edelim. Gün eleştiri veya açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. Covid-19 virüsü insan olmanın erdeminden ve muazzam birikim ve ihtişamından daha kuvvetli olamayacaktır. Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir.