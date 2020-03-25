Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadelede tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını yakından takip ettiklerini, adımları eş güdüm içerisinde atmayı sürdürdüklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Çeşitli ürünlerin yurt dışına kaçırılması konusuna değinen Erdoğan: Bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Zaten yasalarımızda yeri yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda atılacak adımlar konusunda da şunları söyledi: Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususuna masaya yatırmanızda fayda olur. Yani bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet, sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız, işi götüreceğiz.

TOPLU TAŞIMADA %80’LİK DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de yaptığı görüntülü konuşmada, gelişmeleri sordu. Soylu da “Şu anda yüzde 80 oranında 15 büyükşehirdeki toplu taşıma düşmüş. Bu iyi bir şey. Turizm ve turist tur otobüsleri yüzde 80 civarında düşmüş gözüküyor” şeklinde konuştu. Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde “Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ediyorum. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oturtmuş oluyoruz. Bunun teknolojisini de geliştirmek suretiyle artık okullarımızın şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız” diye konuştu.

TATİL UZAYABİLİR

Ziya Selçuk’un “Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsaadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?” sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:

Doğrusu Bilim Kuruluyla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu ‘Uzatılmasında fayda var.’ diyorsa ona uyalım ama ‘Bir hafta yeter.’ diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Çin’de sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili de yarın (bugün) sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık parasını ödedik” bilgisini verdi.

KABİNE İLE TELEKONFERANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmelerin yer aldığı video, 6 dakika 51 saniye sürdü.