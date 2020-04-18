Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.