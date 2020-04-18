Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
18.04.2020 - 13:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ile Şırnak'ta şehit olan işçi Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
697531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/697531.aspx
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