Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Meclis’te gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacağını açıkladı. Bahçeli, Meclis’e geleceğini, liderlerin de Meclis’te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da ‘kendi işine bakmasını’ söyledi. MHP lideri, “Sayın Kılıçdaroğlu boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir. Bizim 23 Nisan’da TBMM’nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kılıçdaroğlu’nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir” yorumunda bulundu.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan da Kılıçdaroğlu’na yalanlama geldi. Kılıçdaroğlu’nun “TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer parti başkanlarına Meclis’e gelmemelerini önerdi” şeklindeki iddiasının doğru olmadığını kaydeden Şentop “Hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım, böyle bir yetkim de yok” ifadelerini kullandı.