Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.