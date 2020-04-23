Cumhurbaşkanı Erdoğan: TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
23.04.2020 - 10:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,
698790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/698790.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER