Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun / Damla Peker ANKARA

TBMM’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki devlet erkânı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı. Şentop dışındaki devlet erkânının maskeli olduğu ancak sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Resmî törenler dışında, yasak kapsamında bulunmayan vatandaşlar da gün içerisinde Anıtkabir’e alınmadı.

Anıtkabir ziyaretine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çok sayıda siyasi katıldı.

Ziyaretin ardından Meclis 100. yıl özel gündemle toplandı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında yapılan oturumun açılış konuşmasını yapan Şentop “Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır. Azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir” dedi.

Şentop’un ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı “Küresel ölçekte bir salgın sürecinde bu töreni yapıyoruz. Ülkemiz salgın sonrası dünya için hem içerde hazırlığını ve mücadelesini hem dışarıda küresel dayanışmaya verdiği destekle öncü oluyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “15 Temmuz darbe girişiminde bomba ve kurşunların yağdığı TBMM, kararlılığı ile millî iradeye sahip çıktı. TBMM, bu bağlamda dünyanın bütün mazlum milletlerine örnek oldu” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da konuşmasında, Birinci Meclis'in, millî iradenin tecelligâhı olduğunu belirterek "Tarihte, hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu millî iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento görülmemiştir" dedi.

BİRİNCİ MECLİSTE TÖREN

Ulus’taki Birinci TBMM binasında düzenlenen anma töreninde milletvekilleri ve parti liderleri, sıralarda maskeleriyle oturdu. Bahçeli’nin tören boyunca Kılıçdaroğlu’ndan uzak durması dikkat çekti.