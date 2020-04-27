Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Beibut Atamkulov ile ikili ilişkiler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, görüşmede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Türkiye olarak bir yandan hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalıştıklarını vurguladı. Salgının yayılmasını önlemek için alınan sağlık tedbirlerinin sonuçlarını görmeye başladıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, tedbirleri azaltmadan uluslararası ulaştırma faaliyetlerinin devamını sağlamaya çabaladıklarını anlatarak, “İlgili diğer bakanlıklarımızla koordineli şekilde bazı tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Köklü bir geçmişe dayanan ve kardeşlik ilişkimiz olan Kazakistan ile ikili ilişkilerimize büyük önem atfettiğimiz malumlarıdır. Bu çerçevede ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesi amacıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.



Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasındaki iş birliklerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin önemine işaret edilerek, ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.