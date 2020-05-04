Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.
Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.
Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi,Recep Tayyip Erdoğan,