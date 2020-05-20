Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele sürecinde tüm dünyanın Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “UNİCEF'in talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda mutabakata vardık" diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla Türk vatandaşının getirildiğini kaydederek “Yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. 438 cenazemizi de ülkemize getirdik" bilgisini paylaştı.