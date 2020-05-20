Koronavirüsle mücadele sürecinde tüm dünyanın Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “UNİCEF'in talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda mutabakata vardık" diye konuştu.
Çavuşoğlu, bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla Türk vatandaşının getirildiğini kaydederek “Yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. 438 cenazemizi de ülkemize getirdik" bilgisini paylaştı.
135 ülke yardım talep etti
20.05.2020 - 05:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 05:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada 135 ülkenin Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu belirterek, "Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise 'diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz' diye, bunun üzerine çalışıyoruz" dedi.
Koronavirüsle mücadele sürecinde tüm dünyanın Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “UNİCEF'in talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda mutabakata vardık" diye konuştu.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
705419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/705419.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER