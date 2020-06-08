Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler...

Koronavirüs müsibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Birçok yönlü dünya ülkeleri arasında zararlar var. Başta ABD, Rusya ve Çin çok büyük zararlar gördüler. ABD gibi bir ülkede 45 milyon civarında işsizden bahsediliyor. Türkiye şuan dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakaladık. Salgınla mücadelede de şuana kadar 102 ülkeye, büyük bir kısmı hibe olmak üzere yardım gönderdi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Türkiye'nin büyük hastanesi oldu. Bu hastaneyi yap-işlet-devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Refakatçiler için çok güzel yerler de yapıldı. Çok az bir eksik var. Çalışmalar da devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devame diyor. Sakura ağacı 15 günlük ömrü olan bir ağaç. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim diri.

"ŞEHİR HASTANELERİ SÖZLERİMİZİ TUTTUK"

Sağlık Bakanlığımız da buradaki doktor, hemşire, sağlık memurları çok güçlü bir ekiple donanım altına aldı. Yeni bir adım daha atmamız gerektiğini düşündük. sağlık turizmine de girmek istiyoruz. Yeşilköy'deki yerin bir bölümünü acil durum hastanesi yapacağız. Salgınla mücadele gibi durumlar için. 45 günde 1008 odalı tek katlı bir hastane yaptık. Diğer hastane de Sancaktepe'de yapıldı. Askeri havaalanıydı. Onun yanına da 1008 odalı yaptık. Bu hastanelerde 16'şar ameliyathane var. İstenildiğinde de yoğun bakım odasına çevriliyor.

Okmeydanı'ndaki hastaneye de Cemil hocanın adını verdik. Cemil Taşçıoğlu ile baba dostluğumuz var. Hadımköy'de de İsmail Niyazi kurtulmuş ağabeyimizin adını verdik. Üzerimizde çok çok emeği vardı. Numan Bey'in de babası olur. Aynı şekilde şehir hastanelerimizi devam ettiriyoruz. 11 şehir hastanemiz oldu. Sağlık turizminde patlama getirecek. Mesela uçak inecek ambulanslar 5 dakikada alacak.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız."

Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine ilişkin, "Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.