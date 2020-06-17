Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında başta terörle mücadele ve koronavirüs olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kartal Harekâtı’yla ilgili konuşan Erdoğan’ın “Kararlıyız, inlerini başlarına yıkacağız. Operasyonlar sürecek. Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek” dediği öğrenildi. Toplantıda bir diğer başlık Ayasofya oldu. AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından yapılan sunumda, AK Parti ve MHP’lilerin yüzde 90’ının, CHP’lilerin yüzde 40’ının ve İYİ Partililerin ise yüzde 70’inin Ayasofya’nın ibadete açılmasını doğru bulduğunu ifade ettiği belirtildi. Toplantıda, bu konuda Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği kararın önemli olduğu vurgulandı.

Twitter tarafından kapatılan 7 bin 340 hesap ve Stanford Üniversitesinin raporu da toplantıda gündeme geldi. AK Parti kurmaylarından biri, raporu düzenleyen ekipte HDP’lilerin olduğunu söyledi. Başka bir kurmay ise “Twitter tarafsız davranmıyor. Bu araştırmaları aynı kişilere, özellikle yaptırıyorlar. Türkiye raporunu bilerek onlara yazdırıyorlar. Böyle bir sonuç çıkması da olağandır” sözleri üzerine ise Erdoğan bu fikre katıldığını belirterek “Rapor taraflı” dedi. Erdoğan Twitter’ın tarafsız davranmadığı değerlendirmesini de yaptığı öğrenildi.