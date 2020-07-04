Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya’daki temaslarının ardından Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti.

Burada Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya gelen Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de eşlik etti.

Görüşmede Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da hazır bulundu.

Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temasları kapsamında Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetler arası görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Malta Genelkurmay Başkanı Jeffrey Curmi de yer aldı.