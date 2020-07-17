Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazına ilişkin, "1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek." dedi.

"Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. (Ayasofya) Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz." dedi.

"Ayasofya'nın esaret zinciri sökülüp atılmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Ayasofya'nın bu esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir aslında sökülüp atılmıştır." dedi.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının gençlik yıllarının en büyük hayallerinden olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz." dedi.

"Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız"

Son günlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız." dedi.

(Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok' ifadelerine yer verdi.

(Kıdem tazminatında son durum)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle görüşmelerimiz gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma getirmeden bu adımı bu şekliyle atmak adil değil, doğru değil' dedi.

(Ortak devriyeye saldırı)

İdlib'de Türk-Rus devriyesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Erdoğan, 'Bizim oradaki devriye 20'yi buldu. Bazı illegal güçler de var. Bu illegal güçler bu süreci zaman zaman sıkıntıya uğratıyor. Onu da tabi beraber Rus devriye güçleriyle engellemeye çalışıyoruz' açıklamasını yaptı.