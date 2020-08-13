Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Gazetemize konuşan İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, tek başına iktidara gelmek istediklerini ifade ederek "Biz tek başımıza iktidara gelmek gibi bir iddiayı taşıyoruz. İyi Parti iktidar vizyonu olan bir partidir. Bizim Millet İttifakı'nı iktidara getirmek gibi bir hedefimiz yok” dedi. Ağıralioğlu "Türkiye'de iktidarın sayısal bir kuvvete ihtiyacı yok. Biz iktidara, millete verdiği sözleri tutmasını tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanı, 'Millet İttifakı'ndan İyi Parti'yi koparabilir miyiz?' diye siyasi hamleler yapıyor olabilir. İyi Parti'yi saflarına katmak yerine millete verip de tutmadıkları sözlerini tutsunlar. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin değişmesini teklif ediyoruz. Biz bir olan biteni görelim. Ona göre mukabele edeceğiz" diye konuştu.