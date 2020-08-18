Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir. Buna benzer daha önceki asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkûm olmasına rağmen Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir. Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkûm edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir. Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır.”