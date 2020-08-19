Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin MYK ve MKYK toplantılarında, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere birçok konuda kurmaylarına uyarılarda bulundu.

Toplantıların ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olurken bu kapsamda, AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul ve Yalova’nın salgın konusunda tehlikeli iller olduğuna dikkat çekildi.

Erdoğan, sunumun ardından değerlendirmelerde bulunarak, vatandaşların maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlere uyma konusunda bilinçlendiğini, önümüzdeki günlerde vaka sayılarının daha da azalacağına inandığını söyledi.

EKONOMİMİZ İYİ DURUMDA

Toplantılarda ekonomi ile ilgili sunum da yapıldı. Erdoğan sunumun ardından “Altın rezervimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Ekonomimiz şu an diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Ümit verici bir durumdayız. Bunu vatandaşa iyi anlatın”

PATRİK TEŞEKKÜR ETTİ

Ayasofya Camii ile ilgili mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayasofya sadece İslam mabedi olarak değil, diğer inançlardan vatandaşların da ziyaret edebileceği bir yer. Biz sadece cami yapmıyoruz. Edirne’de sinagog, Trabzon’da Sümela Manastırı’nı, Van’da Ermeni kilisesi Akdamar’ı yeniden açtık. Bunun gibi pek çok önemli örnekler var. Bunları topluma iyi anlatın” talimatı verdi.

Erdoğan, restore edilen Sümela Manastırı’yla ilgili olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos başta olmak üzere birçok din adamının kendisini arayıp teşekkür ettiğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı, “AK Parti, tüm bu yaptığımız çalışmalarla ilgili broşürler hazırlayacak ve vatandaşa sadece cami yapmadığımızı anlatacak. Bu broşürlerin İngilizce ve Türkçesi olacak” dedi.

TARTIŞMALAR İÇERİDE KALSIN

MYK ve MKYK üyelerine uyarılarda da bulunan Erdoğan, şöyle konuştu: “Herkes düşüncelerini kendine saklasın. Konuştuklarımız aile içinde kalsın. Enerjimizi kendi içimizde değil muhalefet ve Türkiye’nin istikrarsızlaşması için uğraşanlara harcamalıyız. İçimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak enerjimizi boşa harcamayalım.”