Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MKYK toplantısında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilimle ilgili olarak, “BM ve AB kararları var. Yunanistan, adaları bahane ederek, orada sanki Yunan gölü oluşturmaya çalışıyor, böyle bir şey yok. Hakkımızı koruyacağız. Diplomasinin tüm imkânlarını kullanmak bizim önceliğimiz. Daha ılımlı bir politika izleyeceğiz. Ancak, Doğu Akdeniz’de haklılığımızı her şartta ve temasta anlatacağız. Hiçbir şeyden geri kalmayacağız” dedi.

KARARLILIĞIMIZI GÖRDÜLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine değinen Erdoğan, görüşme talebinin Macron’dan geldiğini söyledi. Türkiye’nin her zaman masada diplomasiden yana olduğunu vurgulayan Erdoğan “Biz zaten hep masayı isteyen taraftık, onlar yanaşmıyordu, kararlılığımızı gördüler” diye konuştu. Libya’da Serrac’ın istifa edeceğini açıklamasına ilişkin Erdoğan “Bizim Libya’da tutumumuz net, değişmeyecektir. Bizi masadan kimse kaldıramaz” dedi. Erdoğan, Serrac’ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’nin Türkiye’ye geldiğini de hatırlattı.

İNDİRİMDEN MEMNUNLAR

Toplantıda, Elâzığ ve Malatya’da TOKİ tarafından yapılan konutlar da değerlendirildi. Erdoğan “24 Ocak’ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için inşa edilen deprem konutlarında ciddi indirimler yapıldı. 500-600 bin TL olan konutlar 80-200 bin TL civarında vatandaşlara verildi. Vatandaş, deprem konutlarındaki bu ciddi fiyat indiriminden çok memnun. Vatandaşlarımız 10 senelik kredilerle evlerini aldı. Pandemiye rağmen yatırımlarımız devam ediyor” diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

"Yunanistan fırsatı heba etmemeli" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istendiğine işaret etti. Türkiye'nin istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın, Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu. Stoltenberg'in Doğu Akdeniz meselesinde ortaya koyduğu yapıcı çabaları da takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda NATO'daki ayrıştırma sürecine ilk andan itibaren destek verdiğini ve bir uzlaşıya varılmasını samimiyetle arzu ettiğini belirtti.

MKYK ÜYELERİNDEN TALEP: ESNAF ZARARDA, OKULLAR AÇILSIN

MKYK üyeleri toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pandemi döneminde esnafın zarar ettiğini belirterek “Sadece, üniversite öğrencileri ile geçinen esnaflar var. Bu insanlar sıkıntıda. Üniversiteler, yurtlar ve okulların tamamı açılmalı” dedi. MKYK üyeleri, virüste çocukların süper taşıyıcı olmadığına dair anketi de içeren sunumu Erdoğan’a anlattı. Sunumda, 10 yaş ve altındaki çocukların taşıyıcı olmadığı, okulların tamamının açılması ile virüsün yayılma riskinin anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceği belirtildi. MKYK üyeleri, “Pandemi döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar, hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlamalı” önerisinde bulundu. Erdoğan ise konuyu Sağlık ve Millî Eğitim Bakanı ile konuşacağını söyleyerek, önerileri tek tek not aldı.