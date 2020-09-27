Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye’den tepkiler gelmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik hukuksuz ve provokatif saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Can Azerbaycanımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Kasapoğlu: 'Can Azerbaycanımızın yanındayız'
27.09.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Can Azerbaycanımızın yanındayız” dedi.
Etiketler : Bakan Kasapoğlu,Can Azerbaycan,ermenistan,
734851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/734851.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER