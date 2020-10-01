Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
01.10.2020 - 16:40 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
735844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/735844.aspx
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