Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kureyşi, Pakistan’ın bölgenin güvenliğinde pozitif bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi. Kureyşi, Keşmir meselesinde Türkiye’nin verdiği destek için teşekkürlerini dile getirdi. Kureyşi “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ezilen Keşmir halkının sesini dünyaya iletti. Bu Keşmir halkına büyük bir destek ve güven verdi” ifadelerini kullandı.



Kureyşi, Türkiye ve Pakistan bölgenin güvenliğini konusunda ve uluslararası meselelerde aynı fikirde olduklarını vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Pakistan’ın Afganistan’da güven sağlamaya çalışmasını iyi bir adım olarak değerlendirdi.