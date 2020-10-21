Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Paşinyan’ın 'Karabağ’da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir” ifadelerine yer verdi.
Sözcü Kalın: “Kimin savaş istediği bellidir”
21.10.2020 - 18:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir” dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Ermenistan,savaş,
740635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/740635.aspx
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