Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İyi Parti’nin CHP ve HDP ile birlikte anayasa çalışmasını yaptığının ortaya çıkmasının ardından partide kazan kaynadı. Son kurultayda tasfiye edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu ve anayasa açıklamalarının ardından partiden ihraç edilirken Adana Milletvekili İsmail Koncuk da kendisi istifa etti. Kulislerde parti tabanında gizli anayasa çalışmalarının sıkıntıya yol açacağına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yöneticileri her ne kadar yalanlasa da tabanda tepkilerin arttığı ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde milletvekilleri arasında ve teşkilatlarda yeni istifaların gündeme gelebileceği konuşuluyor. Akşener’in bu tartışmalar karşısında nasıl adım atacağı da merak konusu oldu. Akşener’in son kurultayda tasfiye edilen bazı milletvekilleriyle önümüzdeki dönemde görüşmeler yapacağı aktarılıyor.

‘DAHA ARKASI GELECEK’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İyi Parti’de yaşanan krizi ve anayasa metni tartışmalarını gazetemize değerlendirdi. Yıldırım, şunları söyledi: Ortada ayıplı bir anayasa metni var. Bu PKK’nın istediği bir anayasadır. Bunu HDP, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi beraber hazırladılar. Kendilerine zarar vereceği için şimdi herkes inkâr ediyor. Bundan sonra İyi Parti’de sıkıntı da kavga da bitmez. İyi Parti derleme ve toplama bir partidir. Herkes yaptığı ayıbı, gizli, kötü işleri ayağına diken değdiği anda feryat figan anlatmaya başlayacak. PKK’yla olan görüşmeleri de ortaya çıkacak. Yalanla siyaset olmaz. Yalan belli bir yere kadar gidiyor. Millet İttifakı’nda bir dağılma başladı. Ciddi ve sıkıntılı bir sürece girdiler. Cumhur İttifakı güçlendikçe Millet İttifakı dağılıyor. Daha arkası gelecek.