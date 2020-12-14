Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kendimize ve dostlarımıza huzurlu bir gelecek inşa etmek için fedakarca gayret gösteriyoruz. Son dönemde ABD'de Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artması üzüntü vericidir.

Türkiye, AB’den tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir.

Biz ne komşularıyla ne de başka herhangi bir devletle gerilim hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz. Hiç kimsenin hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa tepkimizi ortaya koyarak adaletin tesisi için çaba harcıyoruz.

Türkiye tarihi bir dönüm noktasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tasada ve sevinçte tek yürek olduğunu bir kez daha gösterdik.

Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor.

Karabağ konusunda uluslararası alanda izleyeceğimiz yol haritasını ele aldık. Kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz

Vatan bayrak ve ezan uğruna canlarını feda eden Azerbaycan ordusunun kahraman neferlerine Allah'tan rahmet diliyorum.

TBMM Genel Kurulu'nda sürmekte olan 2021 bütçe görüşmelerinin meclisimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken biz hep farklı bir yaklaşım içinde olduk.

Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.

Asıl amacımız salgının hızlandırdığı küresel siyasi ve ekonomik yeniden yapılandırma sürecinde ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmaktır.

Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz.

Salgınla başlayan sağlık krizi gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın tüm makro ekonomileri derinden sarsıyor. Tüm bunların etkisiyle 2020'de küresel ekonominin yüzde 4'ün üzerinde küçülmesi bekleniyor. Salgının tedavisi konusunda başarıya ulaşan her adım çok hızlı küresel toparlanmayı beraberinde getirme potansiyeli taşıyor. Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır. Hepsinden önemlisi her durumda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin güçlü ve kırılgan yönlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı olarak girmeye kararlıdır. Karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum.

Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre, 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte en fazla büyüyen ülke oldu.

Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz.

Salgının ülkemize görülmeye başladığı günden itibaren tüm vatandaşlarımızla birlikte, esnafımızın, tüccarımızın, iş insanımızın yanında olduk. Sosyal Koruma Kalkanı başlığı altında verdiğimiz karşılıksız nakit desteklerin tutarı 45 milyar lirayı buldu.

Halkımızın tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni artırmak için piyasa dostu adımlar atıldı. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır

Portföy akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz.

Bütçe görüşmelerinden hemen sonra ekonomik, hukuki ve idari reform paketlerini Meclisimize taşımaya başlıyoruz. Ülkemizi salgın sonrası döneme hazırlıyoruz.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Aldığımız tedbirleri sadece ve sadece milletimizin hayatını, sağlığını düşünerek belirliyoruz. Vaka sayılarındaki artışa ve hastanelerimizdeki doluluk oranlarına bakarak kararlaştırdığımız ilave tedbirleri milletimizle paylaştık.

Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz

Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye bakım oranıma kadar KDV indirimlerinin sürelerinde yine 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik.

Esnafımıza kira desteği için hazırlıklara başladık.

Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.

YERLİ AŞI

Bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın aşılama sürecine geçeceğiz.

Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.