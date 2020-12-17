Demokrat Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran Enginyurt "Yeter söz milletin. Demokrat Parti çatısı altında milletin yürüyüşünü başlatıyoruz. Bizimle yol yürümek isteyen bütün dostlarımızı Demokrat Parti çatısı altına bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Enginyurt'un bugün parti rozetini takacağı öğrenildi. Demokrat Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 2'ye yükselecek.
Cemal Enginyurt'un partisi belli oldu
17.12.2020 - 15:40 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir süre önce MHP'den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti.
Demokrat Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran Enginyurt "Yeter söz milletin. Demokrat Parti çatısı altında milletin yürüyüşünü başlatıyoruz. Bizimle yol yürümek isteyen bütün dostlarımızı Demokrat Parti çatısı altına bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cemal Enginyurt,
753775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/753775.aspx
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