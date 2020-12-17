Demokrat Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran Enginyurt "Yeter söz milletin. Demokrat Parti çatısı altında milletin yürüyüşünü başlatıyoruz. Bizimle yol yürümek isteyen bütün dostlarımızı Demokrat Parti çatısı altına bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Enginyurt'un bugün parti rozetini takacağı öğrenildi. Demokrat Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 2'ye yükselecek.