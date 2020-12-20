Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katıldığı televizyon programında “Her Türk vatandaşı gibi ben de Cumhurbaşkanı olmak isterim” diyen Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuşmadıklarını ifade etti. Akşener şunları söyledi: Dört partili bir Millet İttifakı var. 31 Mart’ta ise sadece İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisinin oluşturduğu bir ittifak var. Ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim, bana hep ‘Sen aday mısın?’ diye soruluyor. Her Türk vatandaşı gibi ben de hayal ederim, isterim. İddia sahibi herkes ister. Bir kez daha söylüyorum, ben Türkiye’nin geleceğini kendi nefsim için zora sokmayacağım. Seçime doğru gidildiğinde nasıl yol tutulacağını göreceğiz.