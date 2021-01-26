Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Memleket Hareketi” üyeleriyle hafta sonunda toplantı gerçekleştirdiği Nevşehir’in Avanos ilçesinden Kırşehir’e geçen İnce, “Partimizin tüzüğünü hazırladık. Programı da yüzde 90 hallettik, bazı konularda tartıştık. Yakında partimizin tüzüğünü, logo ve programını açıklayacağız. 81 vilayeti tamamladıktan sonra açıklamalarımızı yapacağız” dedi. Muharrem İnce, CHP’yi böldüğü imasında bulanan bir vatandaşa, “Basketbol ve futbol oynadınız mı?” sorusunu yönelterek, “Futbolun kuralı başkadır, basketbolun kuralı başkadır. Parlamenter sistemde bölme olur, bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilenler bunu bilirler” karşılığını verdi.