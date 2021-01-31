Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in, “HDP ile ittifak kurulması”, “Atatürkçü çizgiden uzaklaşılması” ve “parti içi demokrasinin sağlanamaması” gibi sebeplerle parti yönetimini eleştirerek CHP’den istifa etmesinin yankıları sürerken, bu üç ismin önümüzdeki günlerde ne yapacağı merak ediliyor.

“Bin Günde Memleket Hareketi”ni mart ayında "Memleket Partisi"ne dönüştürmeye hazırlanan Muharrem İnce’nin, kuruluş tarihini ertelediği ve yeni tarih olarak 19 Mayıs’ı seçtiği belirtiliyor. İnce ile zaten yakın temasta olduğu bilinen bu üç milletvekilinin de yeni kurulacak Memleket Partisine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Meclis’teki basın toplantısında kullandığı sözlerle üç milletvekili arasından öne çıkan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin, Memleket Partisinde parti sözcüsü olacağı iddia ediliyor. Bu istifaların partiyi nasıl etkileyeceği tartışılırken İnce’nin, CHP’li bazı belediye başkanlarıyla da diyalog hâlinde olduğu belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Öte yandan, Mehmet Ali Çelebi, istifaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Çelebi “Bir saray operasyonu arıyorlarsa Menemen'e, Urla'ya baksınlar. ‘Saray operasyonu’ diyerek bizi itham eden Sayın Özgür Özel, açıkça soruyorum: Menemen'i kim sattı? Sizin Genel Merkezden yazdığınız Belediye Meclis Üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın Belediye Meclis Üyeleri mi? PM’de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim” ifadelerini kullandı.

KÜSKÜNLERLE TEMASTA...

Kulislerde, Muharrem İnce’nin CHP’de ‘küskünler’ olarak tanımlanan isimlere teklif götüreceği de konuşuluyor. Parti içinden ve dışından bu isimler arasında, eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Onur Öymen ile 2019’da partisinden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de bulunuyor. Yine eski grup başkanvekili Kemal Anadol ile eski Genel Sekreter Önder Sav, eski milletvekilleri Şahin Mengü, Süheyl Batum ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger de konuşulan isimler arasında.