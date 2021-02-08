Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk milliyetçiliği davasının partileşme ve siyasette söz sahibi olma ihtiyacıyla olarak ortaya çıkan MHP'nin temeli 8-9 Şubat 1969'da atıldı. Bu tarihte Adana'da yapılan büyük kurultayda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CMKP), adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdi ve partinin genel başkanlığına Alparslan Türkeş getirildi.

Kurultaydan sonra toplanan ilk genel idare kurulunda da partinin ambleminin "üç hilal" olması kararlaştırıldı. MHP'nin Gençlik Kolları (Ülkü Ocakları) için de "hilal içinde kurt" amblemi benimsendi.

12 Ekim 1969 seçimlerinde yüzde 3 oy alan MHP, oyunu artırmasına rağmen milli bakiye sistemi kalktığı, yerine nispi temsil sistemi getirildiği için sadece kurucu lider Alparslan Türkeş'i, Adana'dan milletvekili çıkardı. Siyaset tarihinde 52. yılını geride bırakan MHP, ilk olarak 1973 seçimleri sonrası Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan birinci Milliyetçi Cephe (MC) hükümetinde yer aldı. Bu hükümette Alparslan Türkeş, başbakan yardımcısı ve devlet bakanı, Mustafa Kemal Erkovan ise devlet bakanı oldu.

O tarihten bu yana siyaset arenasında belirleyici rol üstlenen MHP, 24 Haziran 2018'de erkene alınan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne, AK Parti ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile girdi. MHP bu seçimde yüzde 11,1 oy oranı ile 49 milletvekili çıkardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP'nin 'memleketin sigortası' olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı 2-3 senede Türkiye'yi bölgesel güç haline getirmiştir. Bir taraftan Libya'dan bir taraftan Azerbaycan'a kadar baktığınızda Cumhur İttifakı'nın yaptıkları ortadadır. MHP'nin Cumhur İttifakı'na verdiği katkı ortadadır." dedi.