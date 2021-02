Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

İçişleri Bakanı Soylu ve Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, TBMM Genel Kurulunda Gara operasyonunu anlattı. Bakan Soylu sert bir konuşma yaparak "Murat Karayılan'ı bin parçaya böleceğiz şeref sözü" dedi. Soylu'nun konuşması özetle şöyle: Gardırop siyasetçisi değiliz. Üzerimize düşen meselenin nasıl yapılacağını bilerek, bize verilen sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da gerçekleştirebilecek arkadaşlarız. Cenaze töreninde Ünzile Teyze bir cümle söyledi; evladıyla, acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Üç defa 'Dik durun' dedi. 12 aileyi aradım. Şevket Altuntaş'ın söylediği cümle hayatım boyunca peşimden gelecektir, 'Gam yok, keder yok' dedi. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun hâli bize bir ders daha verdi.

AİLELERLE ÜÇ AYDA BİR GÖRÜŞTÜK

4,5-5 yıldır hükûmetimizin bütün birimleriyle yaşıyoruz. Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Her üç ayda bir bu ailelerle görüştük. Biz terörle mücadele yapıyoruz, niçin Avaşin-Basyan, niçin Sinat-Haftanin? Terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70 o bölgelerden geldi. Ölümü korkutarak o bölgelere gittiler. Niçin biz 300 altına indirdik terörist sayısını? Niye bu mücadelenin peşini bırakmıyoruz, sebebi bu.

Buradaki bu operasyonda, bu arkadaşlar 10’un şehit oldu. Belçika numaralı bir telefonda, deyin ki, ‘Buralar bombalanmasın’ dediler. Ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar. Dedikleri şu; Emre Uslu denen müptezelden diğerlerine kadar, terör örgütünden merhamet bekleyen vicdansızdır. Terör örgütüne yaslanan hainoğlu haindir. ‘Ailelerle hiç temas kurulmadı’ deniyor, ben oradaydım. PKK’nın, HDP'nin ve İHD’nin yayınladıkları bildiri benzer bildiridir. ‘Devlet de örgüt de sorumludur’ öyle mi? Aileleri alıp Irak’a, Erbil’e götürüldü, elleri boş döndüler.

'MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR'

Terör örgütü 1984’ten bu yana 6 bin 21 sivil katliamı gerçekleştirdi. İHD bunlar için bir şey söyledi mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin’in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, ‘Biraz misafir edip bırakacaklar’ dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz.

ABD ne derse desin, biz bu coğrafyada ne acılar yaşandığını biliyoruz. Şehitlerimizin vücut bütünlükleri fotoğraflarda, bu dosyada mevcut. Orada iki terörist yakalandı. O hınçla her şey olabilirdi orada. Alındı, götürüldü, ifadesi alındı, talimatlar kimin tarafından verildiği orada ortaya konuldu.

ŞEHİTLERİMİZ ONLARI YENECEK

Biz bu evlatlarımızın ailelerine canlı kavuşturulması için büyük bir heyecan ve beklenti içindeydik. Allah şahittir, bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek. PKK ve PYD şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek. Annelere karşı zafer kazanamayacak, anneler onları yenecek. 6 bin 21 katliamı nasıl yaptılarsa, bu evlatlarımızı da öyle katlettiler. Hüznümüz de yasımız da büyüktür.