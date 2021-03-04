Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtulmuş “Yerel seçimlerde de siyasi partilerin ittifak yapabilmesinin önü yasal olarak nasıl açılabilir, bunlar da belki bu süreçte tartışılabilir. Seçim, özellikle çok milletvekili olan illerde, milletvekillerinin İstanbul gibi Ankara gibi İzmir gibi halkla daha yakın temas kurması ve daha tanınır bir siyasal zeminin oluşabilmesi için belki bunların belli orana düşürülmesi, daraltılmış bölgenin ortaya çıkması gibi” dedi.

Yüzde 10 barajının çok yüksek olduğunu öteden beri savunduklarını söyleyen Kurtulmuş “İttifaklarla aşılan seçim barajının kıymeti kalmadı. Baraj konusunun da tartışılması lazım. Burada ölçü siyasi istikrarla temsilde adaleti sağlayacak bir optimum noktayı bulabilmektir” diye konuştu.

Diğer partilerin de sürece katkıda bulunmasını arzu ettiklerini dile getiren Kurtulmuş “Daha adil seçimlerin olduğu, daha demokratik bir ortamın geliştiği, fikir, inanç özgürlüklerinin çok daha sağlam teminatlar altına alındığı bir Türkiye olarak 2023 seçimlerine gidelim” dedi.