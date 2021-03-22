Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Brüksel'deyiz” ifadelerini kullandı.