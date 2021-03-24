Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti’nin bugün yapılacak 7’nci Olağan Kongresi’nde MKYK’da köklü değişiklik yapılması beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetimindeki değişiklikle eş zamanlı olarak kabinede de revizyona gideceği, son günlerde bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan kabine değişikliğiyle ilgili söylentiler, bugünkü AK Parti kongresi öncesi daha da arttı. Son olarak, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal dün bir televizyon kanalında, konuyla ilgili soru üzerine, "Bir parça değiştiğinde kaçınılmaz olarak sistemin hepsinde hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partide değil, ekipte de düzenlemeye gidilecek. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" dedi.

BAKANLIKLAR BÖLÜNEBİLİR

Mahir Ünal’ın açıklamalarıyla birlikte kulisler iyice hareketlendi. Bazı bakanların değişebileceği, bazı bakanların da yer değiştirebileceği konuşulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının bölünebileceği belirtiliyor. Bakanlıklarda bölünme olursa değişecek bakan sayısının yedi sekize kadar çıkacağı iddia ediliyor.

TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manifesto niteliğinde yaklaşık bir buçuk saat sürmesi planlanan bir konuşma yapacağı kongrede tüzük değişikliği de gündeme gelecek. Kongre öncesi, AK Parti’nin tüzüğünde bazı değişikliklerin olması için yapılan çalışmalar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Edinilen bilgilere göre hâlen 50 olan MKYK üye sayısı 75’e çıkarılacak. MKYK üyeleri arasında yeni dönemde eski bakanlar ile siyasetçilerin ve gençlerin yer alması bekleniyor.

BİLİŞİM VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KURULACAK

MYK’da 14 olan Başkanlık sayısı ise 15’e çıkarılacak. Bilişim ve İletişim Başkanlığı kurulacak. Sosyal medya bu birime bağlanacak. Ayrıca bazı Başkanlıkların isimleri de değişecek. AR-GE Başkanlığının adı ‘AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’, Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın adı da ‘Sosyal Politikalar ve Aile Başkanlığı’ olacak.

ÜÇ PARTİYE DAVET YOK

AK Parti, kongre için CHP, MHP, İyi Parti, BBP, SP, DP, DSP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Hür Dava Partisine davetiye gönderirken HDP, DEVA ve Gelecek Partilerini ise davet etmedi. Kongreye MHP’den TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Sadir Durmaz ile Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay’ın yer aldığı heyet katılacak.