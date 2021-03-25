Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti’nin 7’inci Olağan Büyük Kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) geçmişten bugüne partiye emek vermiş, tecrübe ile gençliğin birleştiği karma bir yapıdan oluştu. MKYK’daki milletvekilli ağırlığına son verileceği ve çoğunluğun dışardan isimlerden oluşacağı belirtiliyordu. Bu kapsamda, 75 kişilik MKYK’nın 34’ü mevcut milletvekillerinden, 41’i ise dışardan isimlerden belirlendi.

MKYK’da eski milletvekillerinden Metin Külünk, Menderes Türel, Cüneyt Yüksel, Haluk İpek, Mehmet Nil Hıdır, Nurcan Dalbudak, Burhan Kayatürk, Şamil Tayyar ve Abdurrahman Kurt gibi isimler de yer aldı. İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak, TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin’in oğlu Cem Şahin, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, ENSAR Vakfı eski Başkanlarından İsmail Cenk Dilberoğlu ve AK Parti’nin kurucu üyelerinden Ayşe Böhürler de MKYK’ya giren isimler arasında. MKYK’da 11 eski bakan yer aldı.

BERAT ALBAYRAK YOK

Kulislerde, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın Genel Merkez yönetimine getirileceği, ancak bunun düşük bir ihtimal olduğu konuşuluyordu. AK Parti’nin yeni parti yönetiminde beklendiği gibi Albayrak yer almadı ancak avukatı İsa Sinan Göktaş, MKYK’ya girdi.

AK Parti’nin yeni yönetim kadrosunda, tarihçi Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu olan hukukçu Mücahit Birinci, şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu Türk İslam Karakoç’un yanı sıra, Ermeni cemaatinden Sevan Sıvacıoğlu, Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, eski Türkiye güzeli ve AK Parti Aydın kadın kollarından Seda Sarıbaş da MKYK’ya taşındı.