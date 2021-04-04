Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

103 eski amiralin hükümete yönelik açıklaması büyük yankı uyandırdı.

Ana muhalefet sınıfta kaldı. Saatler sonra açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Faik Öztrak'ın "AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın" şeklindeki açıklamasını alıntılayarak "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" dedi. 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçan Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin hadsiz açıklamasını kınayamadı.

Akşener: Zevzeklik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Emekli amirallerin canı sıkılmış, gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti. Siyaset siyasetçi tarafından yapılır. Bu arkadaşlarımız bilgilerini, görgülerini emekliliklerinde elbette çeşitli STK’lar içerisinde ve varsa siyasi partilerin içerisinde o bilgileri o görgüleri kamuoyuyla paylaşabilirler. Vatandaşımızın derdine çare olmak için ortaya koyabilirler. Muhalefet partilerini, muhalefet siyasetini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler ama bugün darbe çağrıştıracak bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına da sebep olamazlar. Böyle bir hakları da yoktur, hadleri de yoktur. Elbette herkes fikrini söyler. Zamanın içinde söyler hem de en sert biçimde söyler. Ama bunu demokrasiye bir tehditmiş gibi algılanabilecek bir yolu açmaktan imtina ederler” dedi.

Davutoğlu: Sorumsuzluk örneği

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir" açıklamasında bulundu.

Hristiyan aleminin Paskalya'sını kutlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, tepki göstermedi.

Karamollaoğlu: Düşünce ve ifade özgürlüğü!

Askeri vesayetten ağır darbe alan bir gelenekten gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir. Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir. Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır." şeklinde ortadan bir açıklamada bulundu.