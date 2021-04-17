Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu’nun şubatta, “Üreticinin patates soğanını alın ve halka destek olun. Siz bunu yaptınız da biz karşı mı çıktık?” dediğini, şimdi ise “Hükûmet soğan, patates dağıtıyor, hâline bakar mısınız?” ifadesini kullandığını aktaran Aydemir, “Birikim olmayınca çuvallama da böyle oluyor” ifadelerini kullandı.