Kılıçdaroğlu’nun şubatta, “Üreticinin patates soğanını alın ve halka destek olun. Siz bunu yaptınız da biz karşı mı çıktık?” dediğini, şimdi ise “Hükûmet soğan, patates dağıtıyor, hâline bakar mısınız?” ifadesini kullandığını aktaran Aydemir, “Birikim olmayınca çuvallama da böyle oluyor” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu iki ayda çark etti
17.04.2021 - 06:56 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iki ay önce patates-soğan üreticilerinin elindeki mahsulün alınıp dağıtılmasını istediğini, şimdi ise “Neden alıp dağıtıyorsun” dediğini hatırlattı.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,
783285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/783285.aspx
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