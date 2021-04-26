Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması olacak. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun bir sunum yapması planlanıyor. Kabine toplantısında, ABD’nin sözde soykırım kararına ilişkin önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek adımlar masaya yatırılacak. Toplantıda, ABD ile ticari, siyasi, ekonomik ve savunma gibi her alanda yapılan iş birlikleri gözden geçirilecek. Bu kapsamda, ilk olarak Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin konuya ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılabileceği belirtiliyor. Ayrıca toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da daha önce ‘kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız’ sözleriyle ifade ettiği İncirlik Üssü ile ilgili de değerlendirmelerin yapılacağı aktarılıyor. Toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka sayılarına yansıması da değerlendirilecek. Özellikle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük ya da 19 Mayıs’ı da kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağının bu toplantıda karara bağlanması yönünde bir beklenti bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarındaki artış, hastanelerin doluluk oranları, aşı tedarikinde son durum ve yerli aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Bugüne kadar yapılan aşılama hakkında bilgi vermesi planlanan Bakan Koca’nın ayrıca, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeleri de aktaracağı ifade ediliyor.