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Haberler > Politika > Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu’ndan ‘Yavaş’ hamlesi!

Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu’ndan ‘Yavaş’ hamlesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu’ndan ‘Yavaş’ hamlesi!

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış erken başladı. Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklaması, İmamoğlu cephesini hareketlendirdi. Kulislerde dolaşan iddialara göre İmamoğlu, Yavaş'ın aday olmasına karşı Kılıçdaroğlu'nu yanına çekmeye çalışıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Parti içi tartışmaların son bulmadığı CHP’de, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış erken başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için muhtemel iki adaydan biri olarak açıklanan ve Ankara’da rakibinin iki katı oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın “vazifeden kaçmayacağını” söyleyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakması İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesini hareketlendirdi.

PARTİDE HÂLÂ ETKİLİ

İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesinin sebebinin bu olduğu belirtiliyor. İBB Başkanı İmamoğlu, 1 saat 45 dakika süren görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, buluşmanın ‘ziyaret ve sohbet’ amaçlı olduğunu söylese de, kulislerde İBB Başkanı’nın, CHP delegeleri ve milletvekilleri üzerinde hâlâ ağırlığı olduğu bilinen Kılıçdaroğlu’nun desteğini almak için kendisiyle bir araya geldiği konuşuluyor. İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda son dönemde yapılan anketlerde ismi öne çıkan Mansur Yavaş’ın muhtemel rakipliğine karşı Kılıçdaroğlu’nu yanına çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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