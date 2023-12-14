AK Parti ihraç sürecini başlattı! Savunma için Faruk Koca'ya tebligat

14 Aralık 2023 04:39 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 04:44

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilen eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya tebligat gönderdi. Koca’nın partiden ihracı için, tüzüğün önce 111’inci maddesinin 9’uncu fıkrası işletilecek, daha sonra MDK toplanacak. Tüzüğe göre disiplin kuruluna sevk edilen partililer, savunması alınmadan veya savunma vermekten vazgeçtiği anlaşılmadan ihraç edilemiyor. Savunma için gerekli süre, çağrının ilgiliye bildiriminden itibaren 15 gün olmasına rağmen, seçimlerde veya kamuoyu önünde açıkça veya yayın yolu ile işlenen disiplin suçları için bu süre 7 gün...

SAVUNMA VERMEZSE MDK YİNE TOPLANACAK

Koca’nın, kamuoyu önünde açıkça bir suç işlediği için kendisine tebliğ ulaştıktan 7 gün içerisinde savunmasını partiye göndermesi gerekiyor. Koca’nın savunması alındıktan sonra MDK’da oylama yapılacak. İhraç edilip edilmeyeceği çıkan sonuca göre belli olacak. Koca, belirtilen sürede eğer herhangi bir savunma göndermez ise 15 kişilik MDK yine toplanarak karar alacak.