Yunanistanlı siyasetçi Faílos Kránidiotis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yapay zekâ görseli sosyal medyada tepki topladı. Skandal paylaşıma Türkiye'den çok sayıda kullanıcı tepki verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu hedef göstermelerin yok hükmünde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı'na yönelik tehditlerin Türkiye'ye ve millete yapılmış sayılacağını vurguladı. Çelik, farklı görüşlere rağmen toplumun birlik içinde tepki vermesinin milli birlik açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Yunanistan'da tanınan siyasetçi ve hukukçu Faílos Kránidiotis, sosyal medya platformu X'te paylaştığı yapay zeka görseliyle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

Paylaşımda, ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ait görüntülere benzer bir kurgu kullanılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD güçleri tarafından yakalanmış gibi gösterildiği bir yapay zeka fotoğrafı yer almıştı.

Yunan siyasetçi Faílos Kránidiotis'in skandal paylaşımı

Yapay zeka görüntüsünün sosyal medyada gündem olmasıyla Türkiye'den birçok kullanıcı, skandal paylaşıma tepki göstererek Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı vermişti.

Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük hedef göstermelere tepki gösterdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA DÖNÜK SÖZDE TEHDİTLER YOK HÜKMÜNDEDİR"

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman zaman 'Türkiye düşmanı' bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir."

"FARKLI GÖRÜŞLERİMİZ OLSA DA BİR OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk. Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Milletimiz ve devletimiz var olsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."

