Yunanistan’da tanınan siyasetçi ve hukukçu Faílos Kránidiotis’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan yapay zeka paylaşımı büyük tepki topladı. ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonu üzerinden kurgulanan görselde, Erdoğan ABD güçleri tarafından yakalanmış gibi gösterildi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, çok sayıda kullanıcı tarafından açık provokasyon ve hedef gösterme olarak nitelendirilirken, Kránidiotis’in geri adım atmaması tartışmaları daha da alevlendirdi.

Yunanistan’da tanınan siyasetçi ve hukukçu Faílos Kránidiotis, sosyal medya platformu X’te paylaştığı yapay zeka görseliyle Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Paylaşımda, ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ait görüntülerle benzer bir kurgu kullanılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD güçleri tarafından yakalanmış gibi gösterildiği bir yapay zeka fotoğrafı yer aldı.

MADURO OPERASYONU ÜZERİNDEN ERDOĞAN KURGUSU

ABD’nin Venezuela’da düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yayılan görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarlanarak servis eden Yunanlı siyasetçiye peş peşe tepkiler geldi.

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın açık bir hedef gösterme ve provokasyon içerdiğini yazdı.

Gelen tepkilerin ardından Kránidiotis, yeni bir paylaşım yaparak geri adım atmadı. Açıklamasında, paylaştığı yapay zeka görselinin ardından kendisine yönelik binlerce mesaj ve tehdit geldiğini yazdı.

Kránidiotis, paylaşımının milyonlarca kez görüntülendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sizi hedef almaya devam edeceğim"

Haberle İlgili Daha Fazlası