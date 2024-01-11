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    AK Parti'de yerel seçim beyannamesi için tarih belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    26 ilde adaylarını açıklayan AK Parti’de yerel seçim beyannamesi, Ocak ayının sonunda kamuoyuyla paylaşılacak. Bu sırada tüm belediye başkan adayların tanıtımının yapılması bekleniyor.

    AK Parti&#039;de yerel seçim beyannamesi için tarih belli oldu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye adım adım yeni bir seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu resmi süreci yeni yılla birlikte başlattı, seçime 36 partinin gireceği açıkladı. 31 Mart 2024 yılında yapılacak seçimler için takvim işlerken siyasi partiler aday belirleme ve iş birliği çalışmalarına yoğunlaştı.

    AK PARTİ 26 İLDE ADAYINI AÇIKLADI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, seçim için yoğun bir mesai harcıyor. Aday belirleme süreçlerinden tanıtıma kadar hummalı bir çalışma yürüten AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle aralarında 11 büyükşehrin olduğu 26 il belediye başkan adayını kamuoyuna ilan etti.

    48 ADAYINI 15 OCAK’TA ANKARA’DA AÇIKLAYACAK

    Bu kapsamda yerel seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'nin 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü Ankara’da yapacağı dev bir tanıtım toplantısı ile duyuracak.

    ATO Congresium'da düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları bir bir kamuoyu ile paylaşacak.

    SEÇİM BEYANNAMESİ TARİHİ BELLİ OLDU

    Yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

    Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir programın yapılması da planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiYerel SeçimBelediye Başkan AdayıCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Politika > AK Parti'de yerel seçim beyannamesi için tarih belli oldu
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