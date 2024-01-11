AK Parti'de yerel seçim beyannamesi için tarih belli oldu

11 Ocak 2024 14:24 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 14:26

Türkiye adım adım yeni bir seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu resmi süreci yeni yılla birlikte başlattı, seçime 36 partinin gireceği açıkladı. 31 Mart 2024 yılında yapılacak seçimler için takvim işlerken siyasi partiler aday belirleme ve iş birliği çalışmalarına yoğunlaştı.

AK PARTİ 26 İLDE ADAYINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, seçim için yoğun bir mesai harcıyor. Aday belirleme süreçlerinden tanıtıma kadar hummalı bir çalışma yürüten AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle aralarında 11 büyükşehrin olduğu 26 il belediye başkan adayını kamuoyuna ilan etti.

48 ADAYINI 15 OCAK’TA ANKARA’DA AÇIKLAYACAK

Bu kapsamda yerel seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'nin 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü Ankara’da yapacağı dev bir tanıtım toplantısı ile duyuracak.

ATO Congresium'da düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları bir bir kamuoyu ile paylaşacak.

SEÇİM BEYANNAMESİ TARİHİ BELLİ OLDU

Yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir programın yapılması da planlanıyor.