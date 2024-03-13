AK Parti'den İmamoğlu'na 'para sayma' görüntülerine ilişkin kritik 6 soru

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı saydığı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu'na 6 kritik soru yönelten Kabaktepe, "Çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor?" dedi.

Yerel seçime günler kala gözler İstanbul yarışındayken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının CHP il binasında para saydığı görüntüler gündemden düşmüyor. CHP'nin 'bağış parası' savunması yaptığı görüntülere AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken açıklama geldi.

KAMUOYU MASANIN ÜZERİNİ DOLDURAN PARLARIN KAYNAĞINI MERAK EDİYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin paylaşımda bulunan Kabaktepe, "Günlerdir sosyal medya ve internet portallarında İBB Başkanı'na yakın CHP'li isimlerin para sayma görüntüleri gündemde. Kamuoyu, masanın üzerini dolduran bu paraların ne olduğunu merak ediyor. CHP İl Başkanlığı, bu paraların il binasının alımıyla ilgili olduğunu söylese de, eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alımda banka üzerinden işlem yapıldığını, bu kadar nakit akışının olmadığını belirtti" dedi.

PARALAR NEREDEN GELDİ NEREYE GİDİYOR?

İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanı'na soruları olduğunu dile getiren Kabaktepe'nin 6 kritik sorusu şu şekilde:

"Kule şeklinde sayılan bu banknotlar basit bir A4 kağıdıyla iddia ettiğiniz gibi bina parası ise neden resmi yollarla gönderilmek yerine elden verildi?

Bu paranın kaynağı kim?

Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor?

Hiçbir hukuki delil niteliği olmayan basit bir A4 kağıdında yazan 'Para nakden ve haricen teslim edilmiştir' ifadesi ne kadar gerçekçidir?

Ayrıca bu, 'nakden ve haricen' ne anlama geliyor?

⁠Yoksa İBB kaynakları, İstanbullu vatandaşlarımızın vergileri, gayrıresmi yollarla siyasi emeller için mi harcanıyor?

Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor."