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Akşener, esnaf ziyareti sırasında turşu ve asma yaprağı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Akşener, esnaf ziyareti sırasında turşu ve asma yaprağı aldı
Meralakşener, İyiparti, Balıkesir, Haber

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir Gönen'de esnaf ziyareti yapan İyi Parti lideri Akşener, bir iş yerinden turşu ve asma yaprağı satın aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kahvehanede vatandaşlarla konuşan Akşener, hayat pahalılığı ile ilgili şikayetleri dinledi.

Büyükşehir ve Gönen belediyeleri için adaylarına oy isteyen Akşener, daha sonra girdiği bir iş yerinden alışveriş yaptı. Turşu ve sarma için asma yaprağı satın alan Akşener, ürünlerin parasını almak istemeyen esnafa parayı başında çevirerek 'bereketli olsun' temennisi ile bıraktı.

Bir vatandaşın kahve ikramını kırmak istemeyen Akşener'in yardımına Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez yetişti ve seçime kadar kahve içmeye geleceğine dair söz verdi.    

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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