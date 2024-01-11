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    Akşener, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İYİ Parti lideri Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu açıkladı. Akşener, açıklamasında "Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel Başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada, hepinizin huzurunda söylemek istiyorum" dedi.

    Akşener, İYİ Parti&#039;nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yeni yılla birlikte maraton başladı. Türkiye, 3 aydan az bir süre sonra yeniden sandık başına gidiyor. Seçim takvimini yayımlayan Yüksek Seçim Kurulu resmi süreci başlattı.

    Takvim işlemeye devam ederken siyasi partiler tüm mesaisini aday belirleme ve ittifak çalışmalarına harcıyor.

    Bu kapsamda İYİ Parti, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Akşener liderliğindeki İYİ Parti, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı.

    AKŞENER ADANA'DA

    Yerel seçim çalışmaları kapsamında Adana'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Covid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.

    Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İYİ Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.

    Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.

    "KALPTEN İNANIYORUM"

    Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

    "Gerçekten olacak. Yani milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan, belediye başkanlığı gibi ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan, yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına 'başüstüne' dedi. Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel Başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada, hepinizin huzurunda söylemek istiyorum."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Meral AkşenerIyi PartiAdanaAlparslan TürkeşYerel Seçim
    Haberler > Politika > Akşener, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
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