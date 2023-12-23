Akşener’in en yakınındaki isimden çok konuşulacak sözler: İmamoğlu İYİ Parti’ye karışıyor

23 Aralık 2023 09:37 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:59

Yerel seçim yaklaşırken eski ortaklar CHP ve İYİ Parti arasındaki kriz ayyuka çıktı. Özgür Özel’le yeni bir döneme giren CHP’nin seçim iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti, üst düzey istifalarla sarsıldı.

İstanbul ve Ankara özelinde ise adeta bir ayaklanma oldu. İYİ Parti İstanbul ve Ankara teşkilatlarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş taraftarları olan çok sayıda isim ya istifa etti ya da yönetim tarafından görevden alındı.

İYİ Parti lideri Akşener, yaşananlar üzerine isim vermeden CHP’yi işaret ederek partisine savaş açıldığını belirtti. Akşener, ana muhalefete ‘buyursunlar, ben idmanlıyım’ sözleriyle gözdağı verdi.

AKŞENER'İN SAĞ KOLUNDAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Gelişmeler siyasetin gündemindeki sıcaklığını korurken İYİ İYİ Parti Hukuk/Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, yaşanan süreçle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Olgun, İBB Başkanı’nın İstanbul'da kendisine oy verilmesi için İYİ Partililerle görüşme yaptığını ve partilerine karıştığını açıkladı.

Konuk olduğu TV100’deki canlı yayın programında konuşan Olgun, şunları söyledi;

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti'ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz.

İYİ PARTİ'DE İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİFA VE İHRAÇLARI

Yaklaşan yerel seçimlerde 81 il ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçime girme kararında ısrarcı olan İYİ Parti'de istifaların önünü alınamıyor.

CHP ile ittifakı kapıları kapatan 2. GİK kararı sonrası partide çok sayıda istifa ve görevden alma gündeme geldi.

Önce bir önceki Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, GİK üyesi Bahadır Erdem ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partiyle yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ardından Akşener, İstanbul'da CHP ile ittifakı savunan Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok’u görevden aldı.

Bu kararın duyulmasından kısa süre sonra ise “En azından İstanbul ve Ankara’da işbirliği için mücadele ettim” açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etti.

Akabinde yine CHP ile ittifakı savunan İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 Meclis üyesi istifa etti.

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da yakın bir süre önce Mansur Yavaş'a olan bağlılığı nedeniyle partisinden ayrıldı.

Son olarak İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, yine Yavaş'a destekleri nedeniyle Çankaya ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı.

Yıldırım, dünkü açıklamasında da Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.