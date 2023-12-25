25 Aralık 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:31

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da bir grup gazeteciyle bir araya geldiği basın toplantısında yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Babacan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacaklarını belirterek, CHP ile işbirliği yapmanın artık kolay olmayabileceğini ifade etti.

Kendi adaylarını açıklama imkanlarına vurgu yapan Babacan, "İlk grup adaylarımızı açıkladık" diyerek perşembe günü ikinci grup adaylarını duyuracaklarını söyledi.

"BU SEÇİM SARI KART GÖSTERME SEÇİMİ"

Şehircilik ilkelerini ve etik değerlerini adaylara benimsettiklerini belirten Babacan, "Yerel seçimlerde kendi adaylarımızı gösterme imkanımız olacak, ancak aynı zamanda merkezi hükümete de yerel seçimlerle bir mesaj verme imkanı taşıyor" şeklinde konuştu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre Babacan, açıklamalarında yüzde 52'lik bir kesimin içinde bulunan 15-20 puanlık bir kesimin Erdoğan'a uyarıda bulunabileceğini söyledi.

Babacan, sarı ve kırmızı kart benzetmesi yaparak, "Bu seçim sarı kart, genel seçim ise kırmızı kart gösterme seçimi" ifadelerini kullandı.