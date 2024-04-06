Anıtkabir'deki kuralı delen İmamoğlu'na görevliden uyarı

İstanbul'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, beraberindeki 26 CHP'li ilçe belediye başkanıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklama yapmak isteyen İmamoğlu'na görevliler müdahale ederek izin alınması gerektiğini söyledi. 'Tamam' diyen İmamoğlu açıklamasını kısa bir şekilde sürdürüp yürüyüşüne devam etti.

Yerel seçimler sonrası İstanbul'da başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e gitti.

Ziyaret sırasında Aslanlı Yol'da yürürken kameralara açıklama yapan İmamoğlu'na görevliler müdahale etti.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

İmamoğlu, eşi ve CHP'li başkanlarla Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e doğru yürüdüğü sırada, kendisini çeken kameraya kısa bir açıklama yapmak istedi.

Kısık sesle konuşarak Ata'nın huzuruna çıktıklarını ifade eden İmamoğlu'na o sırada bir görevli tarafından müdahale edildi. Görevlilerin "Bunun için izin alınması gerekiyor" diyerek araya girmesiyle İmamoğlu ve beraberindekiler duraksadı.

YÜRÜYÜŞE DEVAM ETTİ

Daha sonra konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından "Tamam peki, tamam" diyerek yürüyüşüne devam etti.